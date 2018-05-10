"Пауза уже достаточно большая": в Кремле прокомментировали работу "нормандского формата"

По словам Пескова, "пока с российской стороной каких-то разговоров не было" о возможной встрече лидеров стран "нормандской четверки".

В Кремле заявляют, что пауза в работе «нормандского формата» затянулась, хотя вопрос ещё не обсуждался.

Как передаёт собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал журналистам, отвечая на вопрос, планируется ли телефонный разговор лидеров стран «нормандской четверки» и возможна ли их встреча в Париже.

«Пока с российской стороной каких-то разговоров не было. Действительно, пауза уже достаточно большая в «нормандском процессе» возникла по различным причинам. Поэтому будем ждать каких-то конкретных инициатив», - сказал Песков.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 10 мая, президент Украины Петр Порошенко по результатам встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил о согласовании и координации шагов по проведению встречи в «нормандском формате» в ближайшее время, скорее всего - в Париже. «Мы знаем, что 18 и 23 (мая) состоятся встречи с Путиным у Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона, и мы четко согласовали и скоординировали те шаги, ту повестку дня, которую мы должны сделать для того, чтобы в ближайшее время провести заседание «норманнского формата», - сказал Порошенко.