Решить конфликт на Донбассе в формате переговоров ЕС и ЕвразЭС нет ни одного шанса - эксперт

Такое мнение высказал сегодня в эфире "5 Канала" содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Алексей Мельник, передает Еспресо.TV.

Эксперт напомнил, что Евразийский экономический союз - это чисто экономическое образование. В связи с этим, по его убеждению, нет ни одного шанса решение украинской проблемы или проблемы конфликта на востоке в этом формате.

Читайте такжеШтайнмайер: мы близки до разграничения конфликтующих сторон на Донбассе

“Если будут сугубо экономические отношения, то не может быть никакой проблемы. Единственное, что так Россия всегда требует якобы равноправных отношений, но здесь России как лидеру Евразийского экономического союза нужно понимать уровень своих амбиций, сколько энергии есть в ее экономике”, - сказал он.

Как сообщалось, министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер предложил наладить прямой диалог между Евросоюзом и Евразийским экономическим союзом.