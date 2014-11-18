Чиновники массово вернутся на должности, если КС признает неконституционным закон о люстрации - Ярема

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ярема заявил сегодня, отвечая на вопрос журналистов в Киеве.

По его словам, несмотря на обращение пленума Верховного Суда Украины в КС, закон об очищении власти беспрекословно выполняется всеми ведомствами.

«Если же Конституционный Суд признает данный закон неконституционным, нас ожидает масса судебных производств, масса судебных споров, в том числе по возвращению на должность» - сказал Ярема.

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При этом он обратил внимание на то, что руководители государственных учреждений, предприятий в таких случаях окажутся в сложной ситуации, поскольку на высвобожденные должности уже назначаются новые люди, а суды могут принять решение о восстановлении в этих должностях тех лиц, которых уволили во исполнение люстрационного закона.

«Если люди через суд восстановятся, им нужно предоставлять ту должность, которая уже занята, то есть это вызовет ряд чрезвычайных неудобств и противоречий... Мы пока не знаем, как поступать, когда человек судом востанавливается, а на этой должности будет работать совершенно другой человек», - отметил Ярема.

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Как сообщал УНИАН, Закон «Об очищении власти» (люстрации) вступил в силу 15 октября.

Он определяет правовые и организационные принципы проведения проверки государственных служащих и приравненных к ним лиц, должностных лиц органов местного самоуправления с целью возобновления доверия к власти и создания условий для построения новой системы органов власти в соответствии с европейскими стандартами и основывается на принципах верховенства права и законности; открытости, прозрачности и публичности; презумпции невиноватости; индивидуальной ответственности; гарантирования права на защиту.

17 ноября пленум Верховного Суда принял обращение в КС о конституционности ряда положений закона «Об очищении власти».