В плену у боевиков остаются около 700 человек – АП

Об этом он заявил в эфире телеканала ICTV, сообщает INSIDER.

"Еще 700 (людей) остаются, увы, в плену на сегодняшний день", - сказал он.

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Чалый подчеркнул, что освобождение пленных, также как и выполнение других положений достигнутых в сентябре в Минске договоренностей, остаются требованиями Украины.

Ранее переговорщик Центра Содействия освобождению заложников при СБУ Юрий Тандит заявил о договоренности с так называемой ДНР о дальнейшем обмене пленными.