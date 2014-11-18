В плену у боевиков остаются около 700 человек – АП
08:51, 18 ноября 2014Политика
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Заместитель главы Администрации Президента Валерий Чалый оценивает количество украинцев, которые находятся в плену у террористов в 700 человек.
REUTERS
Об этом он заявил в эфире телеканала ICTV, сообщает INSIDER.
"Еще 700 (людей) остаются, увы, в плену на сегодняшний день", - сказал он.
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Чалый подчеркнул, что освобождение пленных, также как и выполнение других положений достигнутых в сентябре в Минске договоренностей, остаются требованиями Украины.
Ранее переговорщик Центра Содействия освобождению заложников при СБУ Юрий Тандит заявил о договоренности с так называемой ДНР о дальнейшем обмене пленными.
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