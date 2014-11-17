Турчинов настаивает на продаже имущества ГУД

Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады Украины.

Как отмечается в сообщении, в интервью одному из украинских телеканалов Турчинов напомнил, что Государственному управлению делами (ГУД), созданном во времена президентства Леонида Кучмы, было передано огромное количество материальных ресурсов.

Руководитель парламента отметил, что в ведении ГУД находится «не только огромное количество дач, особняков, резиденций», но и «огромные земельные активы, предприятия, в том числе, сельскохозяйственные, а также Житомирский ликеро-водочный завод».

«Все это ложилось бременем на государственный бюджет, поскольку резиденции и дачи нужно обслуживать, ремонтировать, содержать и тому подобное. А в Украине, которая воюет, не хватает ресурсов», - сказал Турчинов.

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При этом Председатель Верховной Рады подчеркнул, что во всех цивилизованных странах чиновники получают заработную плату, и не имеют никаких привилегий.

По мнению руководителя парламента, в Украине должны быть «одна, максимум две» государственные резиденции для проведения «международных приемов». «Больше - это ненормально. Это не соответствует ни экономическим условиям страны, ни здравому смыслу», - добавил он.

Поэтому, сказал Турчинов, во время исполнения обязанностей главы государства он подписал указ, которым ускоряется порядок реализации этого имущества - или путем продажи на конкурсах, или путем передачи по назначению профильным министерствам и ведомствам.

По его словам, это позволит пополнить государственный бюджет, поскольку, в частности, элитные дачи построены в престижных местах под Киевом. «И даже сейчас спрос на них будет огромный», - сказал он.

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Вместе с тем, Турчинов отметил, что, «к сожалению, вместо реализации объектов происходила их инвентаризация».

Отвечая на вопрос, Председатель Верховной Рады отметил, что занимая государственные должности, он никогда не пользовался государственной дачей.

«Это лишнее. Мне кажется, что когда идешь на должность, у тебя не должно быть мотивации, ты должен жить за государственный бюджет - или на государственной даче, или в резиденции, - подчеркнул Турчинов. - У нас очень много чиновников, которые десятилетиями живут в государственных дачах и хорошо себя чувствуют. Это неправильно - не должны граждане содержать тех, кто получает достаточно высокую зарплату», подчеркивается в сообщении.