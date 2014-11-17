Россия создала кризис безопасности в Европе - премьер Норвегии

«Нелегальная аннексия Крыма Россией и продолжение дестабилизации ситуации на востоке Украины создали серьезный кризис на многих уровнях нашей политики безопасности. Этого вечера я поеду с Варшавы до Киева. Завтра я буду иметь встречу с президентом Петром Порошенко и премьер-министром Арсением Яценюком. Мы будем обсуждать пакет поддержки Норвегии для Украины», - отметила Солберг, передает Радио Свобода.

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В последнем отчете международной правозащитной организации Human Rights Watch говорится, что в анексованому Россией Крыма ухудшается ситуация с соблюдением прав человека. Этот доклад основан на исследовании, недавно проведенном в Крыму. Она описывает последствия в части нарушения прав человека на полуострове после введения там российского законодательства.

16 марта 2014 на территории Крыма и Севастополя состоялся так называемый «референдум» о статусе полуострова, по результатам которого Россия включила Крым в свой состав. Украина, Европейский союз и США не признали это голосование и считают, что Россия аннексировала Крым.

Украина и Запад обвиняют Россию в поставках оружия и боевиков на Донбасс, а также во введении российских войск на восток Украины. Москва эти обвинения отвергает.