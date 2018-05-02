Штат Нью-Йорк признал Голодомор геноцидом украинского народа

Голодомор в Украине признан геноцидом уже в девяти американских штатах.

Сенат и Ассамблея штата Нью-Йорк признали Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.

Об этом сообщает посольство Украины в США на странице в Facebook.

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"Сенат и Ассамблея штата Нью-Йорк приняли совместную резолюцию к 85-й годовщине Голодомора 1932-1933 гг в Украине, которая признает эту трагедию геноцидом украинского народа", - говорится в сообщении.

В посольстве напомнили, что Голодомор в Украине признан геноцидом уже в девяти американских штатах: Вашингтоне, Висконсине, Иллинойсе, Массачусетсе, Мичигане, Нью-Джерси, Нью-Йорке, Орегоне и Пенсильвании.

Напомним, ранее президент Петр Порошенко заявил о необходимости принятия закона о введении ответственности за непризнание Голодомора и Холокоста.