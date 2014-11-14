СБУ задержала 200 человек по подозрению в терроризме и диверсионных мероприятиях

Об этом он сказал сегодня вечером в эфире телеканала Интер.

«В настоящее время под стражей находятся 200 человек, которых подозревают в терроризме или диверсиях», - отметил председатель СБУ.

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Отвечая на вопрос относительно освобождения пленных, он сказал, что эта процедура продолжается.

По словам главы СБУ, сегодня могут быть освобождены из плена террористов еще 23 военнопленных.