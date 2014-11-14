СБУ задержала 200 человек по подозрению в терроризме и диверсионных мероприятиях
22:44, 14 ноября 2014Политика
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Председатель Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко сообщил, что по подозрению в терроризме и диверсионных мероприятиях задержано 200 человек.
СБК задержала 200 человек по подозрению в терроризме и диверсионных мероприятиях / vk.com
Об этом он сказал сегодня вечером в эфире телеканала Интер.
«В настоящее время под стражей находятся 200 человек, которых подозревают в терроризме или диверсиях», - отметил председатель СБУ.
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Отвечая на вопрос относительно освобождения пленных, он сказал, что эта процедура продолжается.
По словам главы СБУ, сегодня могут быть освобождены из плена террористов еще 23 военнопленных.
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