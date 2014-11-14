За сутки в боях с боевиками ранены шестеро украинских военных
Пытаясь установить контроль над Донецким аэропортом боевики сосредоточили свои действия на попытках уничтожить коммуникацию между защитниками этого стратегического объекта и основными силами АТО.
Об этом повыдомляэ пресс-центр АТО.
В течение ночи бандиты неоднократно вели минометные обстрелы аэропорта и наших позиций в н.п. Пески. Накануне вечером совершили очередную попытку штурма аэропорта. Атака бандитов была отбита, стратегический объект остается под контролем сил АТО.
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Напряженная ситуация в районе трассы Бахмутка. Там боевики вели огонь из РСЗО БМ-21 Град по украинским подразделениям, которые дислоцируются неподалеку н.п. Трехизбенка, Крымский, Донецкий, Кряковка.
Силы АТО в ответ уничтожают огневые точки боевиков, наносят адекватные огневые удары по позициям бандитов.
Не прекращаются обстрелы наших позиций на Дебальцевском плацдарме. Ночью боевики вели артиллерийские и минометные обстрелы в районе Никишино, Миус и Чернухино.
В боях, продолжавшихся на протяжении прошлых суток, были ранены шесть украинских солдат. Сейчас они находятся в медицинских учреждениях, им оказана квалифицированная врачебная помощь.
Обстановка на юге зоны АТО стабильная и контролируемая.