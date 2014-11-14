За сутки в боях с боевиками ранены шестеро украинских военных

Об этом повыдомляэ пресс-центр АТО.

В течение ночи бандиты неоднократно вели минометные обстрелы аэропорта и наших позиций в н.п. Пески. Накануне вечером совершили очередную попытку штурма аэропорта. Атака бандитов была отбита, стратегический объект остается под контролем сил АТО.

Читайте такжеБоевики продолжают усиливать позиции в Донецке и Макеевке

Напряженная ситуация в районе трассы Бахмутка. Там боевики вели огонь из РСЗО БМ-21 Град по украинским подразделениям, которые дислоцируются неподалеку н.п. Трехизбенка, Крымский, Донецкий, Кряковка.

Силы АТО в ответ уничтожают огневые точки боевиков, наносят адекватные огневые удары по позициям бандитов.

Не прекращаются обстрелы наших позиций на Дебальцевском плацдарме. Ночью боевики вели артиллерийские и минометные обстрелы в районе Никишино, Миус и Чернухино.

В боях, продолжавшихся на протяжении прошлых суток, были ранены шесть украинских солдат. Сейчас они находятся в медицинских учреждениях, им оказана квалифицированная врачебная помощь.

Обстановка на юге зоны АТО стабильная и контролируемая.