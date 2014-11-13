Керченская переправа приостановила работу из-за тумана

Грузовая и пассажирская линии Керченской паромной переправы, являющейся сейчас единственной транспортной артерией, связывающей аннексированный Крым с материковой Россией, в четверг приостановили свою работу из-за тумана.

Об этом сообщает пресс-служба «Единой транспортной дирекции».

«Движение судов через пролив было приостановлено из-за ухудшения погодных условий. Видимость в тумане достигает менее 100 метров», - сообщает пресс-служба.

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В порту «Кавказ» своей очереди на паром ожидают до 15 легковых автомобилей, в порту «Крым» — до 30 авто.

Своей очереди на погрузку на грузовой линии ожидают: в порту Новороссийск — 100 грузовых авто, в Керченском морском торговом порту — 235 грузовых авто.

Автомобилистам рекомендуют воздержаться от поездок в Крым и обратно до улучшения погодных условий.

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Как сообщал УНИАН, РФ в марте 2014 года, игнорируя все международные договоры, аннексировала украинский Крым.

Керченская паромная переправа является единственной транспортной артерией, связывающей Крым с материковой Россией. На переправе курсируют шесть паромов. После аннексии Крыма Россией переправа начала испытывать дополнительную транспортную нагрузку.