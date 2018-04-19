Беспрецедентное решение: Аргентина экстрадирует украинку, подозреваемую в растрате 1,2 миллиона гривень госсредств

11:48, 19 апреля 2018
Политика
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Фото uk.wikipedia.org

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Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

«Решение аргентинских компетентных органов о выдаче лица по запросу украинской стороны принято на принципах доброй воли и взаимности и является беспрецедентным случаем в сфере международного сотрудничества, учитывая отсутствие договорных отношений между Украиной и Аргентиной в сфере экстрадиции. В настоящее время продолжается организация транзитной перевозки выданного лица в Украину, поскольку она должна состояться через территорию нескольких стран и требует разрешения компетентных органов этих государств», - сообщили в ГПУ.

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Теги: #Украина#Аргентина#экстрадиция