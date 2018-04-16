ГПУ готовит экстрадицию скандального организатора "титушек" Саркисяна из Франции

Луценко заявил, что, если во Франции задержанным окажется именно тот Саркисян, которого разыскивает Украина, то Генпрокуратура будет пытаться ускорить процедуру экстрадиции.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что ГПУ готовит дополнительные материалы для идентификации и экстрадиции задержанного во Франции Армена Саркисяна, который подозревается в организации "титушек" во время Евромайдана в 2014 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Луценко сообщил в комментарии журналистам в Национальной академии прокуратуры Украины в Киеве.

«Саркисян объявлен в международный розыск, наши коллеги, в соответствии с международными соглашениями, сообщили, что он задержан на территории Франции, в круг моих обязанностей не входит проверять, действительно ли он там есть. Есть лицо, у которого был паспорт с именем, фамилией, датой рождения и годом рождения, которые совпадают с разыскиваемым лицом, визуально он также частично совпадает», - заявил он.

Генпрокурор отметил, что «наша задача сейчас - подготовить все материалы для экстрадиции, а задача французских коллег - идентифицировать это лицо, в том числе через предоставленные нами, мы сейчас это готовим, дополнительные идентифицирующие признаки: фотографии, видео, которые смогут помочь коллегам в более точном установлении, какой это Саркисян, эта фамилия достаточно распространена».

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Луценко заявил, что, если во Франции задержанным окажется именно тот Саркисян, которого разыскивает Украина, то Генпрокуратура будет пытаться ускорить процедуру экстрадиции: «Если это будет так, то мы будем настаивать на как ускоренной процедуре экстрадиции. Я уже общался через своих заместителей с послом Франции и выразил глубокую обеспокоенность и пожелание скорейшего ответа на вопрос экстрадиции", - сказал он.

«В ближайшее время мы направим дополнительную идентифицирующую информацию, и после этого Франция даст нам соответствующий ответ. В настоящее время сам Саркисян, который был задержан на территории Франции, находится на личном обязательстве под наблюдением местной полиции», - добавил генпрокурор.

Как сообщал УНИАН, накануне народный депутат Украины, член коллегии МВД Антон Геращенко на своей странице в Facebook сообщил, что во Франции задержан один из главных организаторов "титушек" во время Майдана Армен Саркисян.

Депутат отметил, что "прокуроры должны передать во Францию пакет документов, необходимых для выдачи Армена Саркисяна Украине". Геращенко также разместил схему, которая указывает якобы на связи Саркисяна с бывшим министром внутренних дел Виталием Захарченко.

В этой схеме Саркисян показан как организатор "титушек" и связан с условно осужденным за участие в убийстве журналиста Вячеслава Веремия Юрием Крысиным.