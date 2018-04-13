Миротворцы ООН должны обеспечить проведение свободных выборов на Донбассе - Порошенко

По словам президента, миротворческая миссия должна иметь возможности относительно разоружения незаконных вооруженных формирований российского или местного происхождения, которые оккупировали Донбасс.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что миротворческая миссия Организации Объединенных Наций должна обеспечить право проведения свободных выборов на Донбассе. Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сообщил в эфире украинских телеканалов.

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«Нам нужна полноценная миротворческая миссия, которая будет иметь мандат, полномочия и возможности относительно разоружения вооруженных формирований российского или местного происхождения, подконтрольных россиянам, которые в нарушение закона оккупировали Донбасс», - заявил он.

По словам Порошенко, миротворцы также должны обеспечить проведение свободного волеизъявления граждан на Донбассе, учитывая также голоса временно перемещенных лиц. «Речь идет об 1 млн 600 тыс. человек, которых лишили права избирать местную власть и бороться за возвращение Украины», - добавил президент.