Миротворцы ООН должны обеспечить проведение свободных выборов на Донбассе - Порошенко

19:50, 13 апреля 2018
Политика
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Миротворцы также должны обеспечить проведение свободного волеизъявления граждан на Донбассе / УНИАН

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«Нам нужна полноценная миротворческая миссия, которая будет иметь мандат, полномочия и возможности относительно разоружения вооруженных формирований российского или местного происхождения, подконтрольных россиянам, которые в нарушение закона оккупировали Донбасс», - заявил он.

По словам Порошенко, миротворцы также должны обеспечить проведение свободного волеизъявления граждан на Донбассе, учитывая также голоса временно перемещенных лиц. «Речь идет об 1 млн 600 тыс. человек, которых лишили права избирать местную власть и бороться за возвращение Украины», - добавил президент.

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Теги: #Порошенко#миротворческая миссия