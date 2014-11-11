В Мариуполе муштруют местных добровольцев для партизанских отрядов

Профессиональных подпольщиков готовят из тамошних самооборонцев. Первых двадцать бойцов муштруют сержанты израильской армии. Дисциплина с первых минут - железная, передает ТСН.

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Большинство посетителей этих курсов никогда не держали оружие в руках, но говорят, что пришли сюда, чтобы защитить свой город. Пройти военную подготовку, дальше - еще и отбор. Только потом партизанам выдадут оружие. Пока же овладевают базовыми навыками, в частности, и в оказании первой медицинской помощи на условном поле боя.