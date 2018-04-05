Адвокат объяснил, почему отменили допрос Савченко на полиграфе

Защитники Савченко тоже хотят, чтобы был допрос на полиграфе, и что будут ходатайствовать об этом.

Назначенная на 5 апреля психофизиологическая экспертиза с применением полиграфа для арестованного нардепа Надежды Савченко не проходила в полном объеме.

Об этом сообщил адвокат Савченко Дмитрий Бугай, передает "Украинская правда".

Он пояснил, что это следственное действие проводится в два этапа: разговор с психологом и допрос на полиграфе.

"Сегодня состоялась первая часть. Разговор с психологом. Он длился около 40 минут. На части этого разговора я присутствовал, а потом вышел, потому что это такая процедура, я не должен как-то влиять на психолога. Мне объяснили, что будет происходить с моим клиентом, я увидел, что в данном случае каких-либо нарушений прав Надежды не будет, и оставил их, но был рядом", - сказал Бугай.

Он отказался назвать вопросы, которые задавал психолог, сославшись на тайну следствия.

Пока заключения психолога еще нет, но адвокат заверил, что Савченко "психически абсолютно здоров".

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"Надежда, если говорить о психологическом состоянии, – абсолютно здорова, нормальная, адекватная, хорошо понимает, ориентируется, уверена в себе и в своей правоте. Относительно физического состояния – осунулась, похудела, потому что голодание ни на кого хорошо не влияет", - сказал Бугай.

Он также добавил, что защитники Савченко тоже хотят, чтобы был допрос на полиграфе, и будут ходатайствовать об этом, когда получат материалы производства.

"Надежда Викторовна всегда просила публичное полиграфическое исследование, перед обществом, потому что она политик публичный. Но мы хотим, чтобы защита также имела возможность задать вопросы на этом допросе. Мы надеемся, что следствие рассмотрит наше ходатайство и поставит не только свои вопросы, но и те вопросы, которые хочет задать сторона защиты", - сказал Бугай.

Он затруднился спрогнозировать, когда может произойти допрос на полиграфе, но заверил, что после того, как они получат материалы расследования, то это может быть делом нескольких дней.

"Нам буквально надо полдня, чтобы изучить материалы, еще полдня, чтобы ходатайствовать, следователь еще за полдня сможет его рассмотреть. Мы во всем идем на встречу, мы готовы сотрудничать, но чтобы и нас услышали", - сказал Бугай.

Адвокат также добавил, что с момента ареста Савченко, 23 марта, нардеп, кроме разговора с психологом, участвовала еще в одном допросе.

Как сообщал УНИАН, Савченко и руководитель Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан, задержанный на линии разграничения с арсеналом оружия, подозреваются в подготовке терактов и госпереворота. По данным следствия, Савченко и Рубан планировали обстрелять дома в правительственном квартале и убить руководство государства, а также захватить здание парламента.

22 марта Верховная Рада дала согласие на привлечение Савченко к уголовной ответственности, задержание и арест.

23 марта Шевченковский райсуд Киева избрал Савченко меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 59 суток до 20 мая, без альтернативы внесения залога.

Савченко в суде объявила голодовку и заявила, что не собирается бежать из Украины.

Савченко инкриминируют совершение уголовных преступлений, предусмотренных семью статьями Уголовного кодекса Украины

29 марта 2018 года Апелляционный суд Киева отказался удовлетворить жалобу адвокатов Савченко на решение суда первой инстанции об избрании ей меры пресечения в виде содержания под стражей.