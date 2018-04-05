Порошенко наградил сенатора США орденом "За заслуги"

Во время встречи Порошенко и Портман обсудили ситуацию на Донбассе, а также вопросы реализации реформ в Украине.

Президент Петр Порошенко наградил Сенатора США Роберта Портмана орденом «За заслуги» III степени.

Об этом сообщает пресс-служба главы Украинского государства.

Высокую награду «за весомый личный вклад в укрепление украинско-американского межгосударственного сотрудничества, отстаивание государственного суверенитета и территориальной целостности Украины» Глава государства вручил Роберту Портману во время встречи, которая состоялась в Администрации Президента.

Президент выразил признательность за твердую двухпартийную поддержку Украины со стороны Сената США и активную и последовательную работу в этом направлении Сенатского украинского Кокуса, сопредседателем которого является сенатор Портман.

Петр Порошенко отметил личные усилия Роберта Портмана в вопросах предоставления Украине военной помощи, в том числе оборонительных вооружений, а также введение санкций в связи с агрессивными действиями России.

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Во время встречи была обсуждена ситуация на Донбассе и решительно осуждены продолжающиеся нарушения со стороны вооруженных и контролируемых Россией боевиков режима прекращения огня по случаю Пасхальных праздников.

Была подчеркнута необходимость сохранения санкционного давления на Россию с целью прекращения вооруженных провокаций и эскалации напряженности и обеспечения надлежащего исполнения Минских договоренностей.

Петр Порошенко отметил важность продолжения скоординированных международных усилий с целью развертывания эффективной миротворческой миссии ООН на Донбассе.

Отдельное внимание было уделено укреплению энергетической солидарности между сторонами и в этом контексте отмечена опасность проекта «Северный поток - 2».

Петр Порошенко и Роберт Портман также обсудили актуальные вопросы реализации реформ в Украине. Глава государства проинформировал американскую сторону о достигнутом прогрессе в этой сфере и запланированные дальнейшие шаги, в частности в контексте принятия Закона о национальной безопасности и продолжение борьбы с коррупцией.