"Это не ее": Сытник опроверг информацию о наличии у агента "Екатерины" элитных домов и авто

По словам директора НАБУ, это не ее имущество, и оно с ней никаким образом не связано.

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник заявляет, что информация о наличии у «негласного сотрудника НАБУ» Катерины двух домов в Конча-Заспе и трех элитных автомобилей является неправдой.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время выступления на заседании парламента.

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Отвечая на вопрос народного депутата Татьяны Ричковой из фракции БПП относительно якобы наличия у так называемого секретного агента Екатерины «двух домов в элитной Конча-Заспе и трех престижных автомобилей», Сытник отметил: «что касается имущества нашего негласного сотрудника то на самом деле это манипуляции, это неправда. Это не ее имущество, это имущество с ней никаким образом не связано».

Как сообщал УНИАН, сотрудники Генеральной прокуратуры Украины провели обыск у агента НАБУ "Катерины" по делу о провокации дачи взятки чиновницы миграционной службы.

Источник, который имеет непосредственное отношение к производству, сообщил, что в ходе обысков у женщины нашли три дома в Конча-Заспе, два автомобиля Porsche, один Lexus и один Maserati.