Портнов в седьмой раз выиграл суд у ГПУ

Об этом заявил адвокат Портнова Станислав Никитин, сообщают Украинские новости.

Суд также постановил, что вся информация ГПУ, направленная в ЕС о Портнове, на основании которой против Портнова введены международные санкции, является недостоверной и противоправной.

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По словам адвоката, суд обязал прокуратуру направить в ЕС письмо, в котором проинформировать Евросоюз о своих незаконных действиях и направить данное решение суда в течение 30 дней.

Адвокат также констатировал, что теперь разрушен главный фундамент, на котором базировались международные санкции в отношении Портнова и это уже седьмое из семи поражение прокуратуры Андрею Портнову в судах.