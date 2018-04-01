Порошенко передал украинским военным на Донбассе необычный подарок от жены (фото)

Также глава государства передал воинам обереги, изготовленные детьми из Сум.

Президент Украины Петр Порошенко передал украинским военным, которые находятся в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе, куличи от своей супруги.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Порошенко сообщил, что во время поездки в Донецкую область пообщался с воинами 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил и поздравил их с Вербным воскресеньем.

«Поздравляю воинов легендарной 79-й бригады с праздником. Благодарен вам за то, что вы защищаете каждый клочок Украинской земли! Благодаря вам украинцы могут мирно встречать Пасху», - отметил президент и разместил видео встречи с бойцами.

Также он передал военным куличи и обереги.

«По поручению Марины передал нашим защитникам куличи, которые она сама испекла для наших воинов, а также обереги, которые для них изготовили дети из Сум. Пусть они защищают наших мужественных воинов», - написал Порошенко.