Порошенко передал украинским военным на Донбассе необычный подарок от жены (фото)
Президент Украины Петр Порошенко передал украинским военным, которые находятся в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе, куличи от своей супруги.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
Порошенко сообщил, что во время поездки в Донецкую область пообщался с воинами 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил и поздравил их с Вербным воскресеньем.
«Поздравляю воинов легендарной 79-й бригады с праздником. Благодарен вам за то, что вы защищаете каждый клочок Украинской земли! Благодаря вам украинцы могут мирно встречать Пасху», - отметил президент и разместил видео встречи с бойцами.
Также он передал военным куличи и обереги.
«По поручению Марины передал нашим защитникам куличи, которые она сама испекла для наших воинов, а также обереги, которые для них изготовили дети из Сум. Пусть они защищают наших мужественных воинов», - написал Порошенко.