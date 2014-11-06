Путин разработал для Украины свой план «Русской зимы» - эксперты

Об этом говорится в сюжете программы "Секретные материалы", сообщает ТСН.

По словам политолога Дениса Богуша, Кремль уже начинает реализовывать новый этап своего кровавого плана - "Русская зима", а "выборы" боевиков на Донбассе якобы легализуют для России наемников. В Донецкой и Луганской областях уже в разы увеличилось количество российской военной техники. Для того, чтобы эта техника пошла дальше якобы освобождать русскоязычных жителей Украины, российская власть организует сепаратистские марши в Одессе и Киеве.

Специально для освещения сепаратистских маршей в Украину отправили пропутинских журналистов. Однако, анонсированный многотысячный Екатерининский марш в Одессе, собрал лишь несколько людей на Куликовом поле. Один из организаторов митинга был задержан. В его телефоне обнаружили переписку с заказчиком, который требовал создать картинку для российских СМИ.

В Киеве на пророссийский марш не пришел никто, кроме прокремлевских журналистов канала "Life news". СМИ поставили задачу показать, как "каратели" мешают киевлянам любить Россию. Общественное мнение - важнейшее оружие в кремлевской войне, считает политолог Богуш.

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"Это защита Путина - сформировать такое общественное мнение, которое способно контролировать само себя. Как это было в 30-е годы, когда люди доносили друг на друга", - заявил эксперт.

Сейчас Путин активно обеспечивает своих донбасских "головорезов" всем необходимым, в первую очередь, техникой, теплыми вещами и горючим. Для боевых действий в зимних условиях Россия подготовлена лучше, чем Украина.

"Я думаю, что Россия своих боевиков подготовит лучше, чем мы. У них есть для этого база, ресурсы", - рассказал военный эксперт Дмитрий Тымчук.

Пророссийские митинги в Украине сыграли важную роль в проекте "Русская весна". А вот уже с "Русской зимой" в украинских городах у властей РФ не получается.