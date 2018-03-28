Порошенко утвердил программу сотрудничества Украины с НАТО на 2018 год

ГНП определяет приоритетные задачи на 2018 год и среднесрочные цели, которых планируется достичь до 2020 года.

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ «Об утверждении Годовой национальной программы под эгидой Комиссии Украина - НАТО на 2018 год».

Об этом сообщается на сайте главы государства.

«Годовая национальная программа (ГНП-2018) должна обеспечить выполнение приоритетных задач сотрудничества Украины с Организацией Североатлантического договора, а также соответствующих решений, принятых в ходе заседания Комиссии Украина - НАТО на уровне глав государств и правительств 9 июля 2016 года в Варшаве (Республика Польша), других важных договоренностей со стороной НАТО», - сказано в сообщении.

В этой связи отмечается, что ГНП-2018 является системным стратегическим документом, определяющим приоритетные задачи на 2018 год и среднесрочные цели, которые планируется достичь до 2020 года. Также документ определяет соответствующие практические мероприятия в рамках реализации политики евроатлантической интеграции Украины, реформирования сектора безопасности и обороны страны в соответствии со стандартами и рекомендациями Альянса.

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«Программа направлена на привлечение и использование потенциала и практической и консультативно-совещательной помощи НАТО и государств-членов с целью повышения обороноспособности Украины в условиях вооруженной агрессии Российской Федерации, а также введение целенаправленных и планомерных мероприятий по подготовке государства к обретению членства в НАТО», - говорится в сообщении.

Координация работы по выполнению Годовой национальной программы возложена на Кабинет министров Украины.

Как сообщал УНИАН, Годовая национальная программа под эгидой Комиссии Украина-НАТО на 2018 год содержит 444 мероприятия с участием 58 министерств и ведомств, не считая местные органы власти и другие институты и организации.

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе отметила, что ГНП является основным стратегическим документом планирования внутригосударственных реформ в контексте взаимодействия Украины с НАТО. Цель этого взаимодействия - подготовка к вступлению в НАТО.

В ноябре 2017 года глава миссии Украины при НАТО Вадим Пристайко заявил, что в Альянсе недовольны выполнением Украиной Годовой национальной программы. Он отмечал, что «замечания были восприняты, и новая программа будет улучшена, начиная с самой программы».