НАТО недоволен выполнением Украиной годового плана

Глава миссии Украины при Организации Североатлантического договора (НАТО) Вадим Пристайко отмечает, что в Альянсе не удовлетворены выполнением Украиной Годовой национальной программы (ГНП).

Читайте такжеДальнейшая помощь от НАТО: Климкин рассказал, какой вопрос будет поднимать Украина на саммите альянсаКак передает собственный корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам в четверг в Брюсселе на полях заседания министров обороны стран-членов Североатлантического альянса.

По словам украинского дипломата, вчера вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе провела в штаб-квартире НАТО встречу с помощником генерального секретаря НАТО Алехандро Алваргонзалесом, в ходе которой обсуждались последние оценки выполнения ГНП.

"Я не хочу раскрывать все обсуждения, но могу сказать, что сторона НАТО не удовлетворена. И это было прямо сказано. Чем мне нравится НАТО - здесь, в отличие от других организаций, люди привыкли говорить то, что есть. Натовская сторона не удовлетворена результатами и темпами выполнения ГНП, и это уже не первый год, это не первая Годовая национальная программа, которую можно было бы научиться выполнять более эффективно", - сказал Пристайко.

При этом представитель Украины при НАТО сообщил, что «замечания были восприняты, и новая программа будет улучшена, начиная с самой программы». "Она грандиозная по размеру, мы берем на себя грандиозные задачи, которые потом не способны выполнять, мы забываем, что каждое мероприятие должно иметь ресурс, человеческий и денежный. Но это общая проблема, а не только о том, что касается НАТО, - мы много берем обязательств, даже внутри страны, и не всегда выделяем для этого необходимые ресурсы", - считает он.

Комментируя намерение Украины достичь стандартов НАТО в военной сфере до 2020 года, Пристайко также отметил, что в НАТО "за закрытыми дверями мне говорят, что это очень сильная, амбициозная задача". "Это не значит, что ее нельзя выполнить, просто, сталкиваясь иногда с нашим украинским традиционным затягиванием всех наших обещаний, партнеры и союзники выражают определенные сомнения, насколько это реальная задача. Наша задача сейчас продемонстрировать, что наши планы реальны, и что мы можем их выполнить. Просто надо работать", - подчеркнул представитель Украины при НАТО.