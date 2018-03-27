"Мир беспокоится": Волкер анонсировал свой визит на Донбасс

Спецпредставитель США отметил, что на Донбассе все еще продолжается "горячая фаза" войны.

Специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины, посол Курт Волкер намерен посетить восток Украины в конце апреля - начале мая.

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Об этом сообщил «5-й канал», продемонстрировав фрагменты общения дипломата с журналистами «Голоса Америки».

«Я хочу посетить восточную часть страны, чтобы увидеть зону конфликта с украинской стороны. Хочу встретиться с украинскими коллегами в Киеве, но до того очень хотелось бы услышать ответ от России, чтобы понять, о чем мы можем говорить», - заявил Волкер.

По его словам, «в любом случае, очень важно держать внимание на этом конфликте, потому что там до сих пор продолжается горячая фаза войны, люди до сих пор воюют, умирают, отдают свои жизни, несут потери, население находится под огромным риском отключения воды, тепла, заражения среды».

«Это ужасно для людей, и, думаю, люди, которые там проживают, должны знать, что мир это видит и беспокоится о них», - добавил спецпредставитель Государственного департамента США.