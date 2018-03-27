"Дорогу молодым": Насиров намекнул, что собирается в президенты

Экс-глава ГФС занялся политической деятельностью.

Уволенный с должности главы Государственной фискальной службы Роман Насиров пошел в политику.

Об этом он рассказал журналистам после заседания Апелляционного административного суда по его делу, передает ТСН.

На вопрос, чем он сейчас занимается, экс-глава ДФС рассказал, что не только борется за восстановление в должности, но и имеет новые цели.

"Я подал заявление в суд по поводу незаконного увольнения. Даже не знаю, уволили ли меня, или нет, потому что никаких документов на руки я не получил. Я продолжаю заниматься общественной деятельностью и начал заниматься политической деятельностью, но скоро вы об этом услышите гораздо больше", - сказал Насиров.

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Журналисты поинтересовалась у Насирова, не собрался ли он баллотироваться в президенты, на что бывший глава фискальной службы ответил утвердительно.

"Да, почему бы и нет, дорогу молодым. Я планирую официально об этом объявить позже и все расскажу подробно", - отметил Насиров.

Также чиновник уточнил, что планирует официально объявить о своих планах в середине апреля.

Напомним, 31 января Кабмин решил уволить главу Государственной фискальной службы. Ранее министр финансов Александр Данилюк сообщил, что внес в Кабмин соответствующее представление.

Насирова подозревают в злоупотреблении служебным положением и хищении государственных средств в сумме свыше 2 млрд грн. Следствие считает, что Насиров, действуя в интересах депутата Онищенко, в рамках "газового дела" безосновательно предоставлял ряду предприятий возможность налоговых обязательств в рассрочку.