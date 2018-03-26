Временная международная администрация на Донбассе: заместитель Климкина назвал спекуляцией информацию о планах Путина

В Министерстве иностранных дел считают, что такие инициативы нужно обсуждать в рамках минского и нормандского форматов.

Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар назвал информацию о готовности президента Российской Федерации Владимира Путина согласиться на введение временной международной администрации на Донбассе по сценарию Боснии или Косово спекуляцией.

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Об этом дипломат сказал журналистам, отвечая на вопрос УНИАН.

"Я думаю, это пока что спекуляции. Мы должны увидеть все на бумаге, обсудить с международными партнерами, в том числе и с участниками переговорного процесса в рамках Минского процесса и Норманди, и при участии американской стороны, и тогда мы будем видеть, что из этого может получиться", - сказал Боднар.

Он считает, что говорить о таких инициативах заблаговременно.

Как сообщал УНИАН, в издании The Time российский журналист Михаил Зыгарь заявил, что президент Российской Федерации Путин может согласиться на введение временной международной администрации на оккупированную часть Донбасса по сценарию Боснии или Косово. При этом, по его словам, российский лидер не готов идти на уступки в вопросе оккупированного Крыма.