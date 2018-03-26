Курс на Запад. Соцпартия утвердила новую программу

Кроме этого Социалистическая партия Украины начала реформу левого движения в стране.

Делегаты съезда Социалистической партии Украины утвердили новую программу партии. Впервые в своей истории СПУ провозгласила курс на европейскую и евроатлантическую интеграцию Украины.

«Сегодня тот день, когда мы навсегда оставляем в прошлом советские принципы и подходы. Мы идем вперед — в будущее! Наша партия меняет курс — мы строим проевропейскую политическую силу. В ближайшем будущем мы видим Украину полноценным членом цивилизованного европейского общества. И мы зафиксировали это в нашей партийной программе. Мы идем в Евросоюз и НАТО — нравится это кому-то или нет. Потому что, в первую очередь, это позволит нам остановить войну. Нам есть, чему поучиться у Запада — выдержке, социальным стандартам и низкому уровню коррупции», — сказал, выступая с трибуны съезда, глава СПУ Илья Кива.

Кроме того, он отметил, что Социалистическая партия Украины начала реформу левого движения в стране.

«Мы начали сегодня реформу левого движения в Украине с восстановления собственной партийной структуры и первое испытание прошли с максимальной результатом. Мы хотим начать новую эру европейской социал-демократии. Основа новой политики — высокие моральные ценности, преданность народу и реальные действия. Мы видим перед собой единую европейскую социалистическую семью. Совместная работа, жесткая дисциплина, патриотизм и высокая эффективность — вот, что сделает левую идеологию локомотивом европейской политики», — сказал он.

Кива высказал убеждение, что СПУ ждет большое будущее.

«Сегодня мы пишем новую историю социализма. Своим примером, упорным трудом мы показываем результат. За короткое время мы сумели возродить партию, которую предатели в свое время практически стерли с политической карты страны. Мы обновляем кадры и партийную программу. Современность вносит свои коррективы. Именно поэтому на рассмотрение съезда мы вынесли новую программу нашей политической партии», — заявил Кива.

Программа Соцпартии, названная «Сильная страна. Социальная справедливость. Порядок и закон» состоит из нескольких отраслевых блоков. Основные из них касаются экономической политики, обороноспособности страны, местного самоуправления, молодежной политики, борьбы с коррупцией и социальной защиты граждан.