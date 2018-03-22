Антикоррупционный суд реально заработает через год - Холодницкий

По мнению главы САП Назара Холодницкого, процесс создания такой инстанции займет время.

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий считает, что антикоррупционный суд, после принятия необходимого законодательства, сможет реально начать работать с февраля-марта 2019 года.

Такое мнение он высказал в четверг в Брюсселе в Европейском парламенте во время конференции, посвященной состоянию борьбы с коррупцией, передает собственный корреспондент УНИАН.

Он аргументировал свое мнение тем, что, исходя из последних заявлений, которые раздаются в Верховной Раде Украины, закон может быть принят до конца мая. «Будем надеяться, что до конца мая этот закон будет принят, учитывая то количество поправок ко второму чтению. По предварительным данным, которые я слышал, это порядка 2 тысяч поправок. Опять же, вопрос не в том, когда закон будет проголосован. Мне, как прокурору, важно, чтобы этот суд заработал, чтобы не просто был выписан в законе, а чтобы он заработал», - сказал Холодницкий.

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Руководитель САП пояснил, что после «создания на бумаге начинается рутинная работа по материальному обеспечению этого суда - помещение, финансы, качественный отбор судей».

По убеждению Холодницкого, в этот суд должны прийти «работать лучшие из лучших, люди, которые будут готовы к вызовам».

В качестве иллюстрации сложности набора необходимых кандидатов, он рассказал, что во время последнего конкурса в САП из 350 человек на 7 вакансий были избраны всего 4. «Даже те 7 вакансий мы не смогли заполнить. Представьте, какой будет конкурс в этот суд, и сколько времени он сможет занять. Поэтому я искренне надеюсь, что к концу 2018 года мы сможем его создать реально, а не на бумаге, и искренне надеюсь и трезво оцениваю возможности своей страны и возможности создания этого суда, реально он начнет рассматривать дела, подчеркиваю - реально, февраль-март 2019 года», - подчеркнул руководитель САП.

Как сообщал УНИАН, 1 марта Верховная Рада в первом чтении приняла проект закона «О Высшем антикоррупционном суде» (№7440), внесенный президентом.

Председатель ВР Андрей Парубий не исключает принятия закона о Высшем антикоррупционном суде в первой-второй декаде апреля.

Законопроектом Высший антикоррупционный суд определяется как постоянно действующий высший специализированный суд в системе судоустройства Украины.

В законопроекте предлагается возложить на Высший антикоррупционный суд рассмотрение уголовных производств как в отношении коррупционных преступлений, определенных коррупционными Уголовным кодексом Украины (а именно преступления, предусмотренные статьями 191, 262, 308, 312, 313, 320, 357, 410 УК, в случае их совершения путем злоупотребления служебным положением, статьями 210, 354, 364, 364-1, 365-2, 368 - 369-2 УК), так и в отношении других, связанных и объединенных с ними в одно уголовное производство.

Законопроектом предлагается установить, что Высшему антикоррупционному суду будут подсудны коррупционные и связанные с коррупцией преступления, если размер предмета преступления (предметов преступлений) или причиненного им (ими) вреда в 500 и более раз превышает размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного законом на время совершения преступления (преступлений). При этом также предполагается установить, что другие суды не могут рассматривать уголовные производства относительно преступлений, которые отнесены к подсудности Высшего антикоррупционного суда. Исключения будут составлять производства относительно коррупционных преступлений, совершенных судьями или работниками Высшего антикоррупционного суда.