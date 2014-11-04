В Полтаве умер новоизбранный депутат из "Народного фронта"

В Полтаве умер 41-летний депутат Полтавского областного совета, новоизбранный народный депутат Украины Андрей Прокофьев.

Об этом сегодня сообщила пресс-служба Полтавского облсовета.

По данным пресс-службы, Прокофьев на внеочередных выборах 26 октября 2014 года был избран народным депутатом Украины по списку политической партии «Народный фронт».

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Также сообщается, что в Полтавский областной совет шестого созыва Прокофьев был избран по списку ВО «Батькивщина», входил в состав межфракционной депутатской группы «Народна Рада», работал в постоянной комиссии по вопросам экологии и рационального природопользования.

«За время работы в депутатском корпусе Прокофьев Андрей Александрович зарекомендовал себя активным, принципиальным депутатом, при непосредственном участии которого областным советом были приняты важные вопросы социально-экономического и культурного развития области, строительства социальной инфраструктуры населенных пунктов», - сказано в сообщении пресс-службы.