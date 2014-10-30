"Батькивщина" не пойдет в коалицию с "Оппозиционным блоком" - Игорь Луценко

Об этом сказал кандидат в народные депутаты (политическая партия Всеукраинское объединение «Батькивщина») Игорь Луценко во время круглого стола в рамках проекта «Восток+Запад», инициированной информационным агентством УНИАН, телеканалом УНИАН-ТВ и Телевизионной службой новостей канала «1+1».

Читайте такжеВ "Батькивщине" считают, что президент не должен принимать участия в переговорах относительно коалиционного соглашенияОн отметил, что «Батькивщина» не войдет в коалицию с Россией, потому что Россия это "этот «Оппозиционный блок», эта Партия регионов".

«Однозначно с ними нельзя входить в коалицию, однозначно, с теми, кто ответственен за то, что произошло на улице Грушевского и на улице Институтской, и то, что произошло дальше на востоке Украины», - подчеркнул Луценко.