Парубий назвал Путина "международным преступником"

Оккупант провел так называемые выборы президента и на территории Крыма, в день подписания ничтожного договора о так называемом "присоединении Крыма к России".

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий отмечает, что вчера, 18 марта, в России состоялись так называемые "выборы международного преступника Путина".

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента.

"Вчера в России состоялись так называемые выборы международного преступника Путина. Оккупант провел так называемые "выборы президента" и на территории оккупированного Крыма", - сказал спикер.

Он напомнил, что Верховная Рада ранее приняла постановление-обращение ко всем странам свободного мира и международным организациям с призывом "не признавать легитимность выборов президента Российской Федерации 18 марта 2018 года и его дальнейших решений, исходя из общего принципа права: право не может возникнуть из правонарушения".

Кроме того, Парубий высказал мнение, что российский агрессор сознательно выбрал датой выборов 18 марта. "Именно 18 марта 2014 года был подписан ничтожный договор о так называемом присоединении Крыма к России. И именно в этот день - 18 марта 2014 года - в Симферополе во время штурма российской оккупационной армией украинской воинской части был убит украинский прапорщик Сергей Кокурин. Мы об этом помним, не забудем и не простим", - подчеркнул глава парламента.

Как сообщал УНИАН, 18 марта 2014 года на наблюдательной башне во время штурма 13-го фотограмметрического центра Центрального управления военно-топографического и навигации Главного управления оперативного обеспечения Вооруженных сил Украины в городе Симферополь был убит выстрелом в грудь прапорщик Сергей Кокурин. Военный ВСУ, выполняя служебный долг и защищая свою воинскую часть от вооруженного нападения российских оккупантов, был убит двумя пулями автомата калибра 5,45 мм, выпущенными снизу вверх.