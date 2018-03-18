Граждане РФ не заявляли о нарушении их избирательных прав - украинский омбудсмен

К украинскому омбудсмену обратилась ее российская коллега Москалькова по поводу недопуска граждан РФ на избирательные участки в российских дипломатических учреждениях на территории Украины.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявляет, что граждане России не обращались по поводу нарушений их избирательных прав к региональным представителям или в центральный офис омбудсмена.

Об этом сообщили в пресс-службе Уполномоченного ВР.

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«Сегодня, 18 марта, ко мне обратилась Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова относительно недопуска граждан России на избирательные участки в российских дипломатических учреждениях на территории Украины», - отметила Денисова.

По ее словам, она поручила региональным представителям омбудсмена в областях проверить эту информацию.

«По результатам выезда в российские дипломатические и консульские учреждения, региональные представители Уполномоченного в Одесской, Львовской, Харьковской и Черниговской областях и в г.Киеве проинформировали, что нарушений недопуска не выявлено», - заявила Денисова.

«Граждане РФ не обращались по поводу нарушений их избирательных прав к региональным представителямй или в центральный офис Уполномоченного», - добавила она.

Как сообщал УНИАН, 16 марта министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что 18 марта режим охраны дипломатических учреждений Российской Федерации на территории Украины - в Киеве, Харькове, Одессе и Львове - не будет предусматривать доступа к этим объектам граждан РФ для голосования на выборах.

В Министерстве иностранных дел Украины назвали сознательной и скоординированной позицией украинской власти относительно недопуска 18 марта россиян в дипломатические представительства РФ на территории Украины, так как проведение выборов президента России в Крыму грубо нарушает международное и украинское законодательство.

Сегодня, 18 марта, правоохранители не пропускали в помещение посольства РФ в Киеве граждан РФ, которые намерены проголосовать на президентских выборах. Также возле дипломатического ведомства проводят акцию представители проукраинских организаций, которые выступают против проведения выборов президента РФ в оккупированном Крыму.

Такие же акции проукраинские активисты проводят у зданий Генерального консульства РФ во Львове, Харькове и Одессе.