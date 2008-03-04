Газпром говорит, что не платит за транзит... по вине Нафтогаза

Официальный представитель ОАО "Газпром" Сергей КУПРИЯНОВ заявляет, что НАК "Нафтогаз Украины" не выставляет российскому холдингу счетов, поэтому "Газпром" не может оплатить транзит, хотя и заинтересован в его оплате.

Как передает News.ru, так С.КУПРИЯНОВ прокомментировал заявление первого вице-премьер-министра Украины Александра ТУРЧИНОВА, что "Газпром" с декабря 2007 года не платит за транзит газа в Европу.

"Эту ситуацию создает сам "Нафтогаз Украины", не подписывая акты по объемам транзита за декабрь 2007 и январь 2008 года и не выставляя счета. В соответствии с контрактом на транзит газа по территории Украины, пока счет не выставлен, "Газпром" не может осуществлять оплату, а срок оплаты, соответственно, сдвигается до выставления счета", - сказал С.КУПРИЯНОВ.