Украина просит ЕС признать РФ страной-агрессором и усилить санкции

Киев подготовил ряд предложений для Европейского Союза в случае, если Брюссель привержен позиции усиления поддержки, предоставляемой Украине для противодействия российской агрессии.

Украина просит ЕС признать РФ страной-агрессором, усилить санкции, взять ведущую роль в содействии развертыванию миротворческой миссии ООН на Донбассе и прочее.

Об этом говорится в подготовленных украинской стороной неофициальных бумагах, которыми располагает УНИАН, Киев предлагает признать Россию страной-агрессором, усилить санкции, взять ведущую роль в содействии развертыванию миротворческой миссии ООН на Донбассе и др.

Киев подготовил ряд предложений для Европейского Союза в случае, если Брюссель привержен позиции усиления поддержки, предоставляемой Украине для противодействия российской агрессии.

Позиционный документ имеет название «Укрепление поддержки ЕС Украине в осуществлении реформ и противодействии российской агрессии», и циркулируется в ЕС перед заседанием Совета по вопросам иностранных дел. Как известно, на заседании Совета ЕС, которое пройдет 19 марта, министры иностранных дел стран-членов ЕС намерены обсудить украинский вопрос в двух аспектах - выполнение реформ и Минских договоренностей. Также перед заседанием совместный документ циркулируют 13 стран-членов ЕС, в котором говорится о процессе реформ в Украине.

«Мы считаем, что после четырех лет российской агрессии против Украины ЕС признает Россию страной-агрессором и оккупационным государством. ЕС значительно усилит ограничительные меры индивидуального и экономического характера против России, в том числе будет предотвращать сотрудничество компаний ЕС с Россией в военной сфере. Санкции ЕС должны быть выровнены до уровня санкций США с целью формирования целостного режима трансатлантических санкций. Они должны сохраняться до полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины, включая Крым», - говорится в документе.

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Украинская сторона также считает, что ЕС возьмет на себя ведущую роль в содействии развертыванию на востоке страны миротворческой миссии ООН, которая охватит всю территорию оккупированного Донбасса и заблокирует неконтролируемую часть российско-украинской границы. В Киеве также считают необходимым, чтобы миссия Комитета по вопросам политики и безопасности ЕС в ближайшие месяцы осуществила второй визит на Донбасс, а ЕС разблокировал возможность для своей Консультативной миссии работать в контролируемых правительством частях Донецкой и Луганской областей.

«ЕС должен принять политическое решение, которое позволит странам-членам ЕС предоставить Украине летальное оборонительное вооружение и усилить помощь в обучении - как сдерживающий фактор в противостоянии российской агрессии с целью помочь Украине обеспечить свое право на самооборону в соответствии с Уставом ООН», - отмечается в документе.

В Киеве также полагают, что ЕС рассмотрит участие Украины в Постоянном структурном диалоге по вопросам безопасности и обороны (PESCO).

Кроме того, по мнению украинской стороны, ЕС должен играть более заметную роль в гуманитарных аспектах мирного урегулирования на Донбассе. «Ожидаем, что ЕС окажет давление на Россию с целью немедленного освобождения всех украинских заложников и политических заключенных», - подчеркивается в документе.

Также в Киеве ожидают, что ЕС сделает «твердое публичное заявление об осуждении и непризнании российских президентских выборов в Крыму до и после голосования 18 марта, и применит санкции к тем, кто организовывал и был привлечен к «избирательному процессу» в Крыму».

Кроме того, украинская сторона считает, что ЕС возьмет на себя «инициативу в международном механизме деоккупации Крыма путем применения политики непризнания и закрытия лазеек, которые позволяют России и отдельным европейским компаниям избегать действующих санкций, а также предотвратит участие представителей бизнеса ЕС в Ялтинском экономическом форуме, который пройдет 19-21 апреля, и в любых будущих событиях в Крыму».