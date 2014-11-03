Террористы в Донецке выбрали себе диктатора - Die Welt

Об этом пишет Die Welt, статью которой цитирует ZN.UA.

Немецкое издание отмечает, что о победе Захарченко боевики говорили чуть ли не сразу после голосования, не дождавшись завершения подсчета бюллетеней.

Хотя выбирать фактически не из кого. Двое других кандидатов в "ДНР" тоже были пророссийскими террористами. В это же время, Москва назвала голосования на Донбассе таким, "что соответствует законодательству Украины" и намекнула, что признает результаты.

Читайте такжеНа "выборах" в "ДНР" и "ЛНР" голосовали военные из РФ и домашние животные - СНБОВ Германии голосования назвали "провокацией". В частности, так прокомментировал "выборы" террористов заместитель председателя правящей партии ХДС Андрес Гофф.

"Была очень низкая явка, голосовали без всяких списков, а те, кто пришли голосовать, делали это по несколько раз. Это провокация. Понятно, что такие выборы признавать не нужно", - сказал Гофф.

Швейцарская газета Tages Anzeiger писала, что "выборы" в Донбассе свидетельствуют, что Россия окончательно встала на сторону террористов.