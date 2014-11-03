СНБО: за прошедшие сутки потерь нет (карта АТО)
14:13, 03 ноября 2014Политика
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В течение суток в зоне проведения антитеррористической операции не погиб и не получил ранений ни один украинский военнослужащий.
Карта АТО состоянию на 3 ноября. Нажмите, чтобы увеличить / СНБО
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко.
"В минувшие сутки в зоне АТО наблюдались две тенденции - активность террористов несколько уменьшилась и уменьшилось количество обстрелов. И за прошедшие сутки мы имеем нулевой результат - ни один военнослужащий не погиб и не ранен", - сказал Лысенко.
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