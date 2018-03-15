"Читали Рэя Бредбери?": Савченко прокомментировала "гранаты в Раде"

Надежда Савченко дала понять, что информация о том, будто ее вывели из сессионного зала из-за гранат в сумке, неправдива.

Народный депутат Надежда Савченко дала понять, что информация о том, будто ее вывели из сессионного зала из-за гранат в сумке, неправдива.

Об этом она заявила в четверг, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах парламента, передает "Украинская правда".

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Репортер спросила Савченко, правда ли, что ее выводили из помещения для голосования из-за найденных у нее гранат и пистолета. Попросили также показать оружие.

"Вы любите Рэя Брэдбери? Кто читал? А Ричарда Баха? Не читали. А Тараса Григорьевича Шевченко? Хорошо, читайте дальше литературу, это полезно", - туманно ответила нардеп.

Как сообщал УНИАН, ранее СМИ писали, что, по информации источников в парламенте, Надежда Савченко занесла в зал парламента три гранаты и пистолет.