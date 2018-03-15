Саакашвили подал жалобу в ЕСПЧ на жестокое обращение во время выдворения из Украины

Европейский суд по правам человека в ближайшие недели должен решить, примет ли он жалобу к рассмотрению.

Защита лидера партии "Движение новых сил" Михеила Саакашвили подала жалобу в Европейский суд по правам человека на действия органов государственной власти Украины относительно политика в части нарушения прав человека.

Как объяснил в комментарии УНИАН адвокат Руслан Чернолуцкий, жалоба касается жестокого обращения с Саакашвили во время его задержания и выдворения с территории Украины.

«Мы обратились по этому поводу в Печерский суд, но наше заявление не было внесено в Единый государственный реестр досудебного расследования относительно открытия уголовного производства... Все, что предусмотрено нашим законодательством, мы это все используем, но, к сожалению, судебная и правоохранительная системы Украины работают против того, чтобы законным способом это все рассматривать. Поэтому мы параллельно использовали механизм, который нам дает регламент ЕСПЧ», - пояснил адвокат.

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По его словам, защита обжалует факты задержания Саакашвили несколько раз начиная с декабря 2017 года, по мнению адвокатов, имея соответствующие на то правовые основания.

«Эта жалоба касается нарушения прав человека, она проходит по отдельной процедуре, эта процедура не предусматривает прохождения всех инстанций в Украине», - отметил Чернолуцкий.

Он добавил, что защита только подала жалобу и Европейский суд по правам человека в течение ближайших недель должен решить, примет ли он ее к рассмотрению.

Чернолуцкий также сказал, что в поданной в ЕСПЧ жалобе изложены и другие обстоятельства, которые стали основанием для обращения в Европейский суд.

По словам адвоката, «Украина, вытолкнув Саакашвили за пределы страны, лишила его права на, в том числе, обжалование лишения его гражданства».

Как сообщал УНИАН, в конце июля 2017 года президент Украины Петр Порошенко подписал указ о прекращении Саакашвили гражданства Украины.

По данным члена коллегии МВД Антона Геращенко, Саакашвили лишили гражданства, так как он предоставил недостоверные данные, в частности, относительно его судимости в Грузии.

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29 января 2018 года Кассационный административный суд в составе Верховного суда начал рассмотрение дела по иску Саакашвили к президенту о признании незаконным и отмене указа о лишении его украинского гражданства.

12 февраля Саакашвили задержали правоохранители в одном из ресторанов Киева, откуда его, по утверждениям соратников, вывезли в неизвестном направлении.

В Государственной пограничной службе заявили, что Саакашвили возвращен по процедуре реадмиссии в Польшу, откуда он прибыл в нарушение украинского законодательства. Впоследствии на официальном сайте пограничной службы Польши появилось сообщение о том, что Саакашвили уже находится на территории этой страны.

13 февраля на пресс-конференции в Варшаве Саакашвили заявил, что в ближайшие дни планирует увидеться с семьей в Нидерландах, а затем заниматься политической деятельностью в Европе.

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14 февраля в Нидерландах Саакашвили выдали удостоверение личности, которое позволяет ему проживать и работать в странах-членах Евросоюза, после чего он заявил, что «как никогда решительно настроен вернуть свое украинское гражданство».

16 февраля Кассационный административный суд в составе Верховного суда приостановил рассмотрение жалобы адвокатов Саакашвили относительно законности указа президента Украины о лишении украинского гражданства экс-президента Грузии. Производство по делу приостановлено из-за поданного адвокатами заявления об отводе всей коллегии судей. Пока неизвестно, когда будет рассматриваться заявление, а также, в случае удовлетворения или отклонения этого заявления, когда продолжится рассмотрение кассационной жалобы по лишению Саакашвили гражданства.