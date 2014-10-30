Председатель ЦИК назвал округа, задерживающие подсчет голосов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Охендовский заявил на пресс-конференции.

“Мы надеемся, что те комиссии, которые не завершили ввод данных в систему “Выборы”, сделают это сегодня. Самая большая задержка сейчас наблюдается в следующих округах: №49 (Донецкая область), где нет сведений по 34 участках. Причем эта комиссия уже довольно давно не вводит данные в систему “Выборы”. Мы надеемся, что такое, мягко говоря, невыполнение своих обязанностей завершится в ближайшее время. А если этого не произойдет, то мы будем стараться предоставить им не только организационно методическую помощь, но и другую помощь, в том числе с привлечением правоохранительных органов», - сказал председатель ЦИК.

Читайте такжеЦИК пообещала «Свободе» проверить протоколы на отдельных округахТакже он сообщил, что «на 59 округе не введены данные 22 участков, на 137 округе - с 28 участков, на №182 - 12 участков, на №66 - с 11 участков. Причем по этому округу у нас есть сообщение, что сегодня ночью неизвестные лица пытались уничтожить избирательную документацию, используя бутылки с зажигательной смесью. Но избирательная документация не пострадала».

По состоянию на 17:00 ЦИК обработала 99.66% электронных протоколов.