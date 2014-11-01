Террористы в России пообещали Украине "войну надолго"

Об этом сообщает Лента.ру. в распоряжении которой оказались фрагменты записи до ее выхода в эфир.

Программа с призывами к войне выйдет в эфире телеканала ТВЦ в субботу, 1 ноября, в 22:00 по Москве (21:00 по Киеву)

Так, бывший харьковчанин, сопредседатель "народного фронта Новороссии" Константин Долгов заявил, что "весь ужас войны на территории бывшей Украины — надолго" и что "война завершится нашей победой". Также он призвал "повесить" высших должностных лиц Украины.

Читайте такжеСША призывают все страны не признавать псевдовыборы в "ДНР" и "ЛНР"Председатель "комитета госстроительства Новоросии" Владимир Рогов, возглавлявший националистическую организацию "Славянская гвардия" призвал захватить всю территорию Украины.

Напомним, боевики намерены провести незаконные выборы завтра, 2 ноября, чем нарушат Минские договоренности.