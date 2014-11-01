СБУ предупреждает жителей Донбасса о провокациях боевиков во время псевдовыборов

Служба безопасности Украины предостерегает жителей Донецкой и Луганской областей от участия в псевдовыборах 2 ноября и предупреждает о возможности совершения террористами провокаций.

Об этом говорится в переданном УНИАН пресс-центром заявлении СБУ.

«Уважаемые украинские граждане, жители Донецкой и Луганской областей, Служба безопасности Украины предостерегает вас относительно участия в псевдовыборах 2 ноября с.г.

По оперативной информации СБУ, боевики и оккупанты Донбасса готовят провокации на участках и в местах скопления людей, для того, чтобы потом возложить ответственность за это на украинскую власть», - предостерегают в ведомстве.

При этом в заявлении отмечается, что ни Служба безопасности Украины, ни другие украинские силовые структуры 2 ноября, как и всегда, не будут применять никаких силовых действий против своих граждан – мирных жителей Донецкой и Луганской области.

Читайте такжеСША призывают все страны не признавать псевдовыборы в "ДНР" и "ЛНР"Вместе с тем, по данным СБУ, наблюдается рост активности боевиков и российских подразделений.

«На технику наносятся надписи и маркировки Нацгвардии и Вооруженных сил Украины. Боевики переодеваются в форму украинских военных. Бандформирования заказали пошив, и уже получили более 5 тысяч единиц формы бойцов Нацгвардии. На Донбасс прибывают российские журналисты», - сказано в заявлении.

В СБУ предупреждают, что сами «выборы» нелегитимны, а участие в них - опасно для жизни.

«Эти псевдовыборы не будут иметь ничего общего со свободным волеизъявлением граждан. Сфальсифицированные результаты уже посчитаны», - отмечается в заявлении.

Вместе с тем в СБУ предупреждают, что для организаторов «выборов» мирные граждане являются лишь «статистами и массовкой», и эти «выборы» направлены против них.

Как сообщал УНИАН, Россия в марте 2014 года после введения войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку на Донбассе. При непосредственном участии российских спецслужб и поддержке российской армии на Донбассе были созданы так называемые Донецкая и Луганская «народные республики».

Россия поставляет террористам вооружение и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска.

В рамках Минских договоренностей сепаратисты обязались проводить выборы только в соответствии с законодательством Украины, однако позже заявили о намерении провести 2 ноября собственное голосование, которое определит депутатов местных парламентов и глав "народных республик".

США и Евросоюз заявили, что проведение самопровозглашенных выборов будет нарушением Минских договоренностей.

28 октября президент Украины Петр Порошенко заявил, что объявленные боевиками «ДНР» и «ЛНР» псевдовыборы ставят под угрозу весь мирный процесс.

Вместе с тем в России заявили о намерении признать «выборы» в «ЛНР» и «ДНР».