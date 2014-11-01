СНБО: Боевики активизировались на южном направлении (карта АТО)

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время ежедневного брифинга заместитель руководителя Информационно-аналитического центра СНБО Владимир Полевой.

По его словам, за прошлые сутки ситуация в зоне АТО существенных изменений не претерпела. Террористы продолжают нарушать договоренности о прекращении огня. Их активность преимущественно локализована в нескольких районах Донбасса.

Читайте такжеСБУ предупреждает жителей Донбасса о провокации боевиков во время псевдовыборовВ частности, террористы из минометов, гранатометов, зенитных установок и стрелкового оружия шесть раз наносили удары по позициям украинских военных на территории Донецкого аэропорта и н.п. Пески.

Также боевики обстреливали позиции сил АТО в районе н.п. Дебальцево, Орловка-Ивановка и Малоорливка Шахтерского района Донецкой области. Возле Шахтерска и Тореза фиксируется перемещение техники и живой силы террористов.

Кроме того, зафиксирована активизация действий боевиков на юге Донецкой области. Вчера террористы обстреляли позиции сил АТО в районах н.п. Гранитное, Николаевка, Старогнативка, Павлополь.

На окраинах Мариуполя было спокойно, в самом городе ситуация полностью контролируемая. Возле населенного пункта Сартана пограничники дважды зафиксировали использование беспилотников.

Также террористы активизировались на юге Луганской области. Больше всего нарушений режима прекращения огня зафиксировано в Славяносербском, Новоайдарском и Попаснянском районах. В частности, единственный случай применения установок «Град» для обстрела позиций сил АТО зафиксирован вблизи с. Чернухино Попаснянского района. Единичные обстрелы зафиксированы в районе н.п. Счастье и Станица Луганская.