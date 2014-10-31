Украинские и российские пограничники будут совместно контролировать пункты пропуска



Об этом Назаренко доложил президенту Украины Петру Порошенко, цитирует пресс-служба главы государства.

Кроме того, согласно информации, Украина и Россия определили механизмы выхода на совместный контроль в п. п. Донецк-Изварино и Матвеев Курган-Успенка.

Документ был подписан 30 октября.

Читайте такжеСМИ: Блокпосты под Донецком перешли под охрану пограничников

Президент, в свою очередь, поручил председателю Госпогранслужбы составить ”дорожную карту” с четко определенными датами ”для установки украинского контроля над пунктами пропуска и обеспечения таможенного оформления грузов”.

Кроме того, Порошенко поручил Назаренко до 4 ноября подготовить доклад по обеспечению мобильных пунктов контроля на санитарной зоне в пределах линии соприкосновения для недопущения террористов и грузов.