Украинские и российские пограничники будут совместно контролировать пункты пропуска
Председатель Госпогранслужбы Украины Виктор Назаренко и и. о. председателя Пограничной службы России подписали протокол о совместном контроле в пункте пропуска Куйбышево-Дьяково.
Об этом Назаренко доложил президенту Украины Петру Порошенко, цитирует пресс-служба главы государства.
Кроме того, согласно информации, Украина и Россия определили механизмы выхода на совместный контроль в п. п. Донецк-Изварино и Матвеев Курган-Успенка.
Документ был подписан 30 октября.
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Президент, в свою очередь, поручил председателю Госпогранслужбы составить ”дорожную карту” с четко определенными датами ”для установки украинского контроля над пунктами пропуска и обеспечения таможенного оформления грузов”.
Кроме того, Порошенко поручил Назаренко до 4 ноября подготовить доклад по обеспечению мобильных пунктов контроля на санитарной зоне в пределах линии соприкосновения для недопущения террористов и грузов.