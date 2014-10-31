Украинские и российские пограничники будут совместно контролировать пункты пропуска

22:53, 31 октября 2014
Политика
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Председатель Госпогранслужбы Украины Виктор Назаренко и и. о. председателя Пограничной службы России подписали протокол о совместном контроле в пункте пропуска Куйбышево-Дьяково.

УНИАН


Об этом Назаренко доложил президенту Украины Петру Порошенко, цитирует пресс-служба главы государства.

Кроме того, согласно информации, Украина и Россия определили механизмы выхода на совместный контроль в п. п. Донецк-Изварино и Матвеев Курган-Успенка.

Документ был подписан 30 октября.

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Президент, в свою очередь, поручил председателю Госпогранслужбы составить ”дорожную карту” с четко определенными датами ”для установки украинского контроля над пунктами пропуска и обеспечения таможенного оформления грузов”.

Кроме того, Порошенко поручил Назаренко до 4 ноября подготовить доклад по обеспечению мобильных пунктов контроля на санитарной зоне в пределах линии соприкосновения для недопущения террористов и грузов.

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