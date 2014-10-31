Боевики обстреляли из артиллерии 31-й блокпост в Луганской области

Как сообщается в сюжете ТСН, этот блокопст стал передовой линией обороны. Там звучат сильные взрывы. Как сообщается, в результате отстрела ранение получил военный из 24-й бригады. Его увезли в госпиталь в Лисичанск. У военного серьезное ранение, но врачам удалось спасти его жизнь.

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Позже стало известно о еще одном раненном и одном погибшем военнослужащих.

По словам местных жителей обстрелы местности возле 31-го блокопста происходят ежедневно по несколько раз. Местные жители вынуждены прятаться в подвалах.

Кроме того, на 29-му блокпосту также был отстрел. Сняряд попал в блиндаж, но в настоящее вермя у бойцов нет возможности проверить ситуацию с раненными.