"Я искренне его уважаю": Савченко приехала в суд к Рубану

15:14, 09 марта 2018
Политика
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Савченко заявила, что хочет взять Рубана на поруки / фото УНИАН

Об этом сообщает "Newsone". Также Савченко заявила, что хочет взять Рубана на поруки.

"Я искренне уважаю Рубана, что он сделал этой стране. Выражаю свое уважение вам, товарищ офицер", - заявила парламентарий.

По окончанию слушания, в результате которого Рубан был взят под стражу на 60 суток без определения размера залога, Савченко заявила, что ожидала такого решения суда.

Комментируя то, что ее помощник Олег Мезенцев фигурирует в деле как соучастник преступной группировки, Савченко отметила:

"Он до сих пор является моим помощником. Я прочитала тот список подозреваемых и поняла, что в него внесли всех тех, кто вообще знал Рубана".  

Как сообщалось, суд избрал Рубану меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 60 суток.

8 марта на КПВВ на линии разграничения правоохранители задержали руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Рубана с арсеналом оружия, скрытого в мебели.

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Рубана подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 14 (подготовка к преступлению), ч. 3 ст. 258 (террористический акт) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украина.

Рубан отверг все предъявленные ему обвинения и заявил, что не знал о наличии в автомобиле оружия.

Сегодня председатель СБУ Грицак заявил, что Службе безопасности удалось предотвратить масштабные теракты, которые должны были быть совершены в ближайшее время в Киеве и других городах. По его словам, Рубан перевозил с неподконтрольных территорий оружие, боеприпасы, взрывчатку, пулеметы и другие военные средства поражения.

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