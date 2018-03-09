"Я искренне его уважаю": Савченко приехала в суд к Рубану

Суд избрал Рубану меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 60 суток.

Внефракционный народный депутат Надежда Савченко пришла на заседание в Шевченковском райсуде Киева, где избиралась мера пресечения переговорщику Владимиру Рубану.

Об этом сообщает "Newsone". Также Савченко заявила, что хочет взять Рубана на поруки.

"Я искренне уважаю Рубана, что он сделал этой стране. Выражаю свое уважение вам, товарищ офицер", - заявила парламентарий.

По окончанию слушания, в результате которого Рубан был взят под стражу на 60 суток без определения размера залога, Савченко заявила, что ожидала такого решения суда.

Комментируя то, что ее помощник Олег Мезенцев фигурирует в деле как соучастник преступной группировки, Савченко отметила:

"Он до сих пор является моим помощником. Я прочитала тот список подозреваемых и поняла, что в него внесли всех тех, кто вообще знал Рубана".

Как сообщалось, суд избрал Рубану меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 60 суток.

8 марта на КПВВ на линии разграничения правоохранители задержали руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Рубана с арсеналом оружия, скрытого в мебели.

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Рубана подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 14 (подготовка к преступлению), ч. 3 ст. 258 (террористический акт) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украина.

Рубан отверг все предъявленные ему обвинения и заявил, что не знал о наличии в автомобиле оружия.

Сегодня председатель СБУ Грицак заявил, что Службе безопасности удалось предотвратить масштабные теракты, которые должны были быть совершены в ближайшее время в Киеве и других городах. По его словам, Рубан перевозил с неподконтрольных территорий оружие, боеприпасы, взрывчатку, пулеметы и другие военные средства поражения.