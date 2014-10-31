Боевик опроверг ложь Пореченкова о холостых патронах и постановочном видео

Боевик "ДНР" пояснил, что, увидев пулеметы, Пореченков тоже захотел пострелять из такого оружия, пишет Лента.ру. При этом боевик утверждал, Пореченков стрелял не по людям, а по специально поставленной мишени.

«Он просто хотел пострелять, ему дали пострелять. Поставили ему мишень, какую-то цель. Просто хорошенько отвел душу, настрелялся, довольный, ему понравилось», — отметил командир гуманитарного батальона.

Отвечая на вопрос о том, почему Пореченков на видео одет в бронежилет и каску, которые носят представители прессы, Андрей заявил, что это было сделано для его защиты.

При этом сам Пореченков заявлял, что видео со стрельбой в аэропорту Донецка было постановочным, а патроны — холостыми. «Ни в кого не стрелял ни в аэропорту, ни еще где бы то ни было в ходе своего пребывания на территории ДНР», — сказал он.

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Михаил Пореченков приехал на позиции боевиков ДНР 30 октября. В тот же день сети было опубликовано видео, на котором Пореченков стреляет из пулемета в аэропорту Донецка.

За стрельбу в аэропорту СБУ завела на Пореченкова уголовное дело по статье 258-3 Уголовного кодекса Украины - создание террористической группы или террористической организации, руководство такой группой или организацией или участие в ней, а также организационное или другое содействие созданию или деятельности террористической группы или террористической организации.

«Сегодня же, следователи обратятся в суд и, убежден, Пореченков будет объявлен в розыск с санкцией - арест. Неизбежно будет подключение к розыску и Интерпола. Следователи убеждены, что при столь очевидных доказательствах преступления, решении суда - Интерпол активно поддержит розыск, и Пореченков не сможет перемещаться по миру, вне России, не будучи арестованным и экстрагированным в Украину», - отметил Министр внутренних дел Арсен Аваков.