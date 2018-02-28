Совет федерации России призвал Европу осудить закон Украины о деоккупации Донбасса

По мнению Совета федерации, Украина стала жертвой «гибридной» агрессии, однако «вовсе не со стороны России».

Совет федерации РФ призвал Европу осудить закон Украины о деоккупации Донбасса, где Россия признана странной-агрессором.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, такое заявление приняла сегодня верхняя палата российского парламента.

«Совет федерации предлагает парламентам государств – членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и международным парламентским организациям Европы - Парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, Парламентской ассамблее Совета Европы и Европейскому парламенту - дать однозначную оценку закону Украины «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях» как подрывающему Минские соглашения, потребовать от Киева их неукоснительного соблюдения, а также прекращения проведения политики, угрожающей европейской безопасности и стабильности», - говорится в документе.

По мнению Совета федерации, Украина стала жертвой «гибридной» агрессии, однако «вовсе не со стороны России».

Российские сенаторы считают, что РФ «являлась ключевым политическим и экономическим партнером Украины, взаимодействие с которым укрепляло ее промышленный, сельскохозяйственный и энергетический потенциал».

В заявлении при этом указывается, что «страна стремительно превращается в антидемократическое государство, в котором русофобию пытаются возвести в ранг национальной идеологии и закрепить законодательно».

«Реинтеграция может произойти только через влияние на умы, на души, а не через переформатирование одной нелегитимной операции в другую – антитеррористической в военную», - подчеркивается в заявлении.

Читайте такжеВ Украине вступил в силу закон, который признает Россию агрессоромКак сообщал УНИАН, 24 февраля в Украине вступил в силу закон о деоккупации Донбасса, которым Россия признается государством-агрессором.

Законом временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях признаются части территории Украины, в пределах которых вооруженные формирования России и оккупационная администрация РФ установили и осуществляют совместный контроль.

Деятельность вооруженных формирований РФ и оккупационной администрации России в Донецкой и Луганской областях признаются противоречащими нормам международного гуманитарного права и незаконными.

Документом возлагается на РФ ответственность за моральный вред и материальный ущерб, нанесенный государству Украина, органам государственной власти и органам местного самоуправления, физическим и юридическим лицам.

Согласно закону, начало и завершение мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях определяются отдельными решениями президента Украины.

Как заявлял секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Турчинов, этот закон значительно усиливает позиции Украины в международных судах и перечеркивает попытки РФ замаскировать войну против Украины под «миротворческую операцию». Он отметил, что закон расширяет возможности использования Вооруженных сил Украины для отражения вооруженной агрессии РФ.

В свою очередь президент Петр Порошенко акцентировал на том, что закон о деоккупации Донбасса не противоречит Минским договоренностям.