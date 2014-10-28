В Раду проходит действующий министр инфраструктуры Бурбак
В Черновицкой области на двух из четырех одномандатных избирательных округах, по предварительным данным, лидируют действующие министр и народный депутат Украины.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в окружных избирательных комиссиях.
В частности в 201 округе (Черновцы) пока больше всего голосов избирателей набирает народный депутат Николай Федорук, который был кандидатом от «Народного фронта».
По данным ЦИК, в результате обработки почти 90% протоколов, Федорук имеет более 34% голосов. Ближайшего конкурента нардеп опережает более 3 тыс. голосов.
В 204 округе (центр г. Хотин) лидирует министр инфраструктуры Украины Максим Бурбак, который также является кандидатом от «Народного фронта».
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По данным ЦИК, Бурбак набирает почти 25% голосов избирателей (обработано 90% протоколов). Ближайшего конкурента министр опереджает на 4 тысячи голосов.
Справка УНИАН. В Черновицкой области 4 избирательных округа, 561 избирательный участок. В избирательные бюллетени внесены более 697 тыс. избирателей.