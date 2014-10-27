Пилипишин признал победу Левченко

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Благодарю всех тех, кто пришел и проголосовал за меня. Понимаю тех, кто разуверился и в знак протеста, отказался прийти на избирательные участки и не проголосовал.

Не спорю с теми, кто проголосовал против. Это Ваш выбор..Желаю в нем не разочароваться.",- написал кандидат в депутаты.

По словам Пилипишина, выбор сделан и нет смысла его обсуждать.