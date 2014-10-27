Столар признал победу комбата "Азова" в 217-м округе

Об этом он написал на своей сторінци в Facebook.

"Я уважаю выбор оболонцев и принимаю результаты такими, какие они есть. Билецкий - достойный и сильный соперник. Как только я узнал результат параллельного подсчета - сразу поздравил Андрея лично. Еще раз, но уже публично хотел бы поздравить Его с заслуженной победой и желаю продуктивной работы в парламенте на благо Украины и Оболони!", - написал политик в социальной сети.

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Как сообщал УНИАН, 26 октября заместитель руководителя штаба “Блока Петра Порошенко” Роман Зварич заявил о неоднократных попытках сорвать выборы в 217-ом округе в городе Киеве.

Он напомнил, что на округе основными конкурентами являются депутат Киевсовета Вадим Столар и командир батальона “Азов” Андрей Билецкий.

Зварич подчеркнул, что, «фактически, почти весь день не работала система выборов в этом округе. И причина формально заключается в том, что вчера было принято решение сомнительныйого юридического характера о том, чтобы заменить системного оператора и двух технических сотрудников, которые отвечали за эту систему».

Зварич напомнил, что, в соответствии с законодательством Украины, замененные лица должны были бы пройти проверку СБУ, но это не было сделано. По его словам, благодаря неоднократным звонкам из ЦИК «на сегодняшний день ОИК вернула прежних системных операторов на эту работу и я надеюсь, что буквально через несколько минут эта система вновь заработает».

Потом Главное следственное управление МВД Украины сообщило об открытии уголовного производства по факту вмешательства в работу сервера окружной избирательной комиссии № 217 в Киеве.

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В то же время, Комитет избирателей Украины сообщил, что на 217-м округе (участок №800514) работники милиции совместно с представителями батальона «Азов» задержали машину с людьми, которые занимались подкупом избирателей. «После того, как их задержали, на избирательный участок приехала другая машина, из которой вышел мужчина с автоматом. Он демонстративно перезарядил оружие и требовал показать его людей, то есть, задержанных лиц», сообщил офис КИУ.

Позже министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил журналистам, что председатель столичной ОИК №217 в ближайшее время должен быть задержан милицией.

«Сейчас идет задержание председателя ОИК», - заявил Аваков.

Кроме того, по словам министра, его советник Зорян Шкиряк пытается выдворить из окружкома около 150 ”титушек”, которые ”за вознаграждение пытались вмешаться в избирательный процесс”.

Однако Шкиряк позже заявил, что следователи СБУ не нашли оснований для задержания председателя 217-й ОИК. По словам Шкиряка, после допроса председателя ОИК следователи СБУ квалифицировали его действия по ст. 363 админкодекса – незаконное вмешательство в работу компьютерных сетей, которая предусматривает лишь взимание штрафа.