В США одна из медсестер, которая заразилась вирусом Эбола, выздоровела - СМИ
21:18, 24 октября 2014Политика
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Одна из двух медсестер из больницы в Далласе, заразившихся вирусом Эбола, полностью выздоровела.
REUTERS
Об этом сообщает Русская служба ВВС со ссылкой на больницу в штате Мэриленд, где женщина проходила лечение.
Отмечается, что у Нины Фам диагностировали вирус Эбола 12 октября. Спустя несколько дней такой же диагноз поставили ее коллеге Эмбер Винсон, которая сейчас остается в больнице.
Фам в настоящее время проходит процедуру выписки из больницы.
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Фам и Винсон оказывали помощь либерийцу Полу Томасу Данкану, скончавшемуся в Далласе 8 октября. Признаки заболевания у него появились по прибытии в Техас.
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