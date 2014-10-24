В США одна из медсестер, которая заразилась вирусом Эбола, выздоровела - СМИ

Об этом сообщает Русская служба ВВС со ссылкой на больницу в штате Мэриленд, где женщина проходила лечение.

Отмечается, что у Нины Фам диагностировали вирус Эбола 12 октября. Спустя несколько дней такой же диагноз поставили ее коллеге Эмбер Винсон, которая сейчас остается в больнице.

Фам в настоящее время проходит процедуру выписки из больницы.

Читайте такжеВласти Киева разработали два плана действий в случае вспышки вируса Эбола в городе

Фам и Винсон оказывали помощь либерийцу Полу Томасу Данкану, скончавшемуся в Далласе 8 октября. Признаки заболевания у него появились по прибытии в Техас.